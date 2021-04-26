Osmaniye’ye şehit ateşi düştü Şehidin babası İbrahim Çalım: “Bin evladım olsa binini de gönderirim”

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Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde yürütülen PençeYıldırım Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde başlatılan PençeYıldırım Operasyonu'nda teröristlerle girilen çatışmada Osmaniyeli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22) şehit düştü. Acı haber askeri yetkililer tarafından Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan şehidin ailesine verildi. Şehit haberini alan komşuları şehidin ailesine başsağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

"Bin evladım olsa binini de gönderirim" diyen şehidin babası İbrahim Çalım, “Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

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