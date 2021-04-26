Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp (2)

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KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Osmaniye'de sulama kanalında akıntıya kapılıp bir sürü sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan kardeşlerden Sade Karataş (10), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Şükran Karataş'ın (9) ise tedavisinin devam etitği öğrenildi.

KAYIP 2 KARDEŞ İÇİN ARAMALARA ARA VERİLDİ

Sulama kanalında kaybolan kardeşler Narin (15) ve Remziye Büyükçay'ın (9) bulunması için başlatılan çalışmaya ise havanın kararması nedeniyle ara verildi. Günün ilk ışıklarıyla arama çalışmalarına devam edileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-26 22:46:06



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