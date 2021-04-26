Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)

Milli Savunma Bakanı Akar ve bazı bakanlar, şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar için taziye mesajı yayımladı



9 SAATİR DEVAM EDİYOR

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sularında başlayan yangın, yaklaşık 9 saattir devam ediyor. Adana ve Hatay itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda, yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçrama riskinin önlendiği bildirildi. İtfaiye ekipleri, yaralanan ya da ölen kimsenin olmadığı yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Toprakkale İbrahim EMÜL

2021-04-26 23:32:52



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