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Köy evinin bahçesini esrar tarlası yapmış Osmaniye’de bir evin bahçesine ekili Bin 250 kök esrar bitkisi ele geçirildi

İHA

Köy evinin bahçesini esrar tarlası yapmış Osmaniye’de bir evin bahçesine ekili Bin 250 kök esrar bitkisi ele geçirildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Jandarma tarafından yapılan operasyonda bir evin bahçesine ekili Bin 250 kök esrar bitkisi ile evde yapılan aramada 350 gram kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM şube, JASAT timi ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde E.K. adlı kişinin evine baskın düzenlendi. Yapılan aramada evin bahçesine ekilmiş olarak bulunan Bin 250 kök esrar bitkisi ile evde kurutulmuş şekilde 350 gram esrar maddesi ile 1 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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