Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)

SİVEREK'TE TOPRAĞA VERİLECEKLER
Osmaniye'de, sulama kanalına düşerek, akıntıya kapılan Saadet Karataş (10) ile Narin (15) ve Remziye (9) Büyükçay kardeşlerin cenazeleri, yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alındı. Otopsiler tamamlandıktan sonra teslim edilen cenazeleri alan yakınları, morgun önünde gözyaşı döktü. Çocukların cenazeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2021-04-27 13:45:32
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