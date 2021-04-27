Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 20 saatte söndürüldü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 20 saatte söndürüldü. Bölgedeki ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Osmaniye- Adana D-400 yolundaki geri dönüşüm fabrikasında, dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adana ve Hatay'dan da yangın bölgesine takviye ekipler gönderildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ekipler, gece boyu müdahalede bulundu.
İlk olarak çevredeki diğer fabrikalara sıçrama riskinin önlendiği yangın, bugün saat 10.00 sıralarında söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-27 15:58:28
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