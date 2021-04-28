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Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta katıldı Anne Zeynep Çalım’a sarılan Bakan Yanık gözyaşlarına hakim olamadı

İHA

Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta katıldı Anne Zeynep Çalım’a sarılan Bakan Yanık gözyaşlarına hakim olamadı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan PençeYıldırım Operasyonu’nda, sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, toprağa verilmek üzere tören alanına getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde başlatılan PençeYıldırım Operasyonu’nda Sipi Dağı civarında sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, dün akşam saatlerinde Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi. Sabah saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Dumlupınar Mahallesinde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Er Mustafa Çalım’ın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verilmek üzere tören alanına getirildi.
Baba ocağında helallik alınmasından sonra askeri törenin düzenleneceği alana getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu musalla taşına konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, baba İbrahim anne Zeynep Çalım ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Anne Zeynep Çalım’a sarılan Bakan Yanık gözyaşlarına hakim olamadı.

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