Osmaniye´de sahte dolar bozdurmak isteyen 4 kişi yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye´de sahte dolar bozdurmak isteyen 4 kişi yakalandı

DHA

Osmaniye´de sahte dolar bozdurmak isteyen 4 kişi yakalandı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de girdikleri kuyumcularda sahte 50´lik ve 100´lük banknot halinde dolar bozdurmak isteyen Suriye uyruklu 4 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde sahte 17 bin 800 dolar ve 20´lik banknot şeklinde toplam 260 lira ele geçirildi.
Bahçe ilçesine 27 Nisan'da Gaziantep´ten geldikleri öğrenilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, ilçedeki kuyumcularda dolar bozdurmak istedi. Şüpheli davranışları üzerine bozdurmak istenilen doları inceleyen esnaf, sahte olduğunu fark etti. Durumu fark edip hızlıca iş yerinden çıkan şüpheliler, geldikleri araçla olay yerinden ayrıldı. Esnaf, polise ihbarda bulundu. Bahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kent Güvenliği Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüleri incelendi. Şüpheliler, ilçe merkezinde araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.
3 TUTUKLAMA
Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada ise 50 ve 100´lük banknot şeklinde toplam 17 bin 800 sahte dolar ve 20´lik sahte banknot şeklinde toplam 260 lira ele geçirildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.Ş, İ.Ş ve A.K. tutuklanırken, M.N. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-29 11:51:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi çökertildi Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde bir kuyumcuda sahte dolar bozdurmak isteyen Suriyeli 4 şahıstan 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kuyumcu şüphelendi, sahte dolar çetesi ...
Büşra Prodüksiyon CEO’su Büşra Yıldırım: “Başarımız, samimiyetimizden geliyor”
YEREL HABERLER Büşra Prodüksiyon CEO’su Büşra Yıldırım: “Başarımız, ...
Girdikleri iş yerinde aradıklarını bulamayınca bir tepsi baklava çaldılar
YEREL HABERLER Girdikleri iş yerinde aradıklarını bulamayınca bir ...
Marketten aldığı ürünleri bırakıp gözüne kestirdiği tost makinesini çaldı
YEREL HABERLER Marketten aldığı ürünleri bırakıp gözüne kestirdiği ...
Bakan Yanık Osmaniye’de şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yanık Osmaniye’de şehit ailesini ziyaret etti
Yayla evi hırsızları, çaldıklarıyla yakalandı
YEREL HABERLER Yayla evi hırsızları, çaldıklarıyla yakalandı
Pençe-Yıldırım şehidi Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım’ın cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Pençe-Yıldırım şehidi Mustafa Çalım, son yolculuğuna ...
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, son yolculuğuna ...
Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ta katıldı Anne Zeynep Çalım’a sarılan Bakan Yanık gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor Cenaze ...
Osmaniye´de motosiklet hırsızlıkları kamerada
YEREL HABERLER Osmaniye´de motosiklet hırsızlıkları kamerada
Uyuşturucudan aranan kişinin evinden 300 bin TL'lik uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Uyuşturucudan aranan kişinin evinden 300 bin TL'lik ...
Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu çıktı Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünün firari şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Firari satıcının evinden 300 bin liralık uyuşturucu ...
Yaylacıları bıktıran hırsızlar suçüstü yakalandı Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Yaylacıları bıktıran hırsızlar suçüstü ...
Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet çalıntı çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan sürücünün kullandığı motosiklet ...
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Osmaniye’de bisiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de bisiklet hırsızı yakalandı
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 20 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 20 ...
Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı önce kameraya sonra polise ...
Sulama kanalında boğulan çocukların cenazeleri ailelerine teslim edildi Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından teslim edilen cenazeler Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verilecek
YEREL HABERLER Sulama kanalında boğulan çocukların cenazeleri ...
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı (2)
YEREL HABERLER Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 ...
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 ...
Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 kardeşin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalında ölen Saadet ile suya düşen 2 ...
Osmaniye’de sulama kanalına düşüp kaybolan iki çocuğun cesedi bulundu
YEREL HABERLER Osmaniye’de sulama kanalına düşüp kaybolan iki ...
Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 kardeş kayıp (3)- Yeniden
YEREL HABERLER Osmaniye'de sulama kanalına düşen 1 çocuk öldü, 2 ...