Marketten tost makinesi hırsızlığı kamerada

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de müşteri gibi girdiği markette, tost makinesini montunun içerisine saklayarak çalan D.Ö., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Olay, 5 Nisan günü Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. Market çalışanları, sayım sırasında raftaki tost makinesi kutusunun boş olduğunu görüp güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Tost makinesinin çalındığını fark eden çalışanlar polise haber verdi. İhbar üzerine elen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin D.Ö. olduğunu belirledi. D.Ö., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, ele geçirilen tost makinesi de iş yeri sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından D.Ö. adliyeye sevk edildi.

MONTUNA SAKLAMIŞ

Bu arada, kameralara yansıyan görüntülerde, müşteri gibi markete giren şüphelinin, aldığı ürünleri bırakıp tost makinesini kutusundan çıkarttıktan sonra, montunun içerisine saklayıp marketten çıktığı görüldü.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-29 12:11:07



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