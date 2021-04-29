Otomobildeki 10,2 kilo esrarı 'Pars' buldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada stepnenin boşluğuna gizlenmiş10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü U.C.B. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, çalışma yaptı. Ekipler şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği Pars, aracın bagajına tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, stepnenin boşluğuna gizlenmiş 2 paket halinde toplam 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Sürücü U.C.B. gözaltına alındı.
U.C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-04-29 14:56:34
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