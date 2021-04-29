Otomobildeki 10,2 kilo esrarı 'Pars' buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada stepnenin boşluğuna gizlenmiş10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü U.C.B. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, çalışma yaptı. Ekipler şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği Pars, aracın bagajına tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, stepnenin boşluğuna gizlenmiş 2 paket halinde toplam 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Sürücü U.C.B. gözaltına alındı.

U.C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-04-29 14:56:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.