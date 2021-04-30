Kırmızı kategorideki Osmaniye'de boş yataklı yoğun bakım servisi

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında yüksek riskli olarak kırmızı kategoride bulunan Osmaniye'de, Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Kovid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde hasta sayısının sıfıra indiğini duyurdu.

Risk haritasında kırmızı kategoride bulunan kentteki Kadirli Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Uzman Dr. Şamil Gerek, sosyal medya hesabında "Kadirli Devlet Hastanesi Covid yoğun bakım hasta sayımız sıfır (0). Daha iyi olacağız inşallah" notu ile boş yoğun bakım servisinin fotoğrafını paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2021-04-30 23:36:24



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