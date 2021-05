Osmaniyespor FK - Batman Petrol Spor: 3-1

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu (xx), Erdem Tanış (xx), Eray Pınar (xx)

OSMANİYESPOR FK: Özer Enes Soylu (xx), Tolga Şahin (xxx) (Dk.85 Mücahit Korkmaz), Mertcan Dursun (xx) (Dk.60 Ali Mervan Ablak), Bora Yılmaz (xx) (Atakan Mert Özdemir), Atakan Ekin (xx), Sırat Yeşilördek (xx), Muzaffer Gebeci (xx) (Dk.74 Talha Hançer), Tolgahan Kumbasar (xx), Bekir Can Kara (xxx), Buğrahan Baran (xx) (Dk.60 Ufuk Aykut Barlık), Onur Kızıltaş (xx)

BATMAN PETROLSPOR: İbrahim Akıncı (xxx) (Dk.86 Hüseyin Elma), İbrahim Yakup İnal (xx), Erdi Bakırcı (xx), Hüseyin Çiyar (xx), Burak Özsoy (xx) (Dk. 57 Berkan Şahin Kök), Emre Aydın (xx) (Dk. 74 Aydın Aslan), Hakan Esa (xxx), Umut Çakar (xx), Emre Kars (xx), Özgen Erdem (xxx), Umut Aslan (xx) (Dk.57 Rıfat Can Aslan )

GOL: Dk.42 Tolga Şahin, Dk. 74 Ali Mevran Ablak, Dk.90 Bekir Can Kara (P) (Osmaniyespor FK), Dk. 67 Özgen Erdem (Batman Petrolspor)

SARI KARTLAR: Dk.45 Burak Özsoy, Dk. 66 Emre Kars, Dk. 76 Aydın Aslan (Batman Petrolspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'ücü Grup 34'üncü hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Batman Petrol Spor'u 3-1 mağlup etti. 7 Ocak Stadı'nda saat 14.00'da başlayan maçı, Erdem Mertoğlu, Erdem Tanış ve Eray Pınarhakem üçlüsü yönetti.

Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın, 42'nci dakikasında Sarı yeşilli oyuncu Tolga Şahin, topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı. İkinci yarıda 61'inci dakikada Bora Yılmaz, penaltı pozisyonunu değerlendiremeyip topu kale dışına attı. 67'nci dakikada Batman Petrolspor oyuncusu Özgen Erdem beraberlik golünü kaydetti. 74'üncü dakikasında Ali Mervan Albak ve 90'ıncı dakikada Bekir Can Kara'nın penaltından attığı gollerle karşılaşma Osmaniyespor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı. DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

