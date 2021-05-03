Bisikletle demir sac ve hurda hırsızlığı kamerada



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de demir sac ve hurda malzemeleri bisikletine yükleyerek çalarak M.A.K., yakalanıp, tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi 5065 Sokak'ta bulunan bir iş yerinden demir sac ve hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İş yerinin ve bölgedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin M.A.K. olduğunu belirledi. M.A.K., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aynı iş yerine daha önce de hırsızlık amaçlı geldiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kameralara yansıyana görüntülerde, şüphelinin gelişi, demir sac ve bir miktar hurda eşyayı bisikletine yükleyerek olay yerinden ayrılışı yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-03 10:59:44



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