Osmaniye´de Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin yaptığı uygulamada, 3 araçta Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, insan kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar vererek, sahte belgelerle ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yaptı. Ekipler, şüphe üzerine 2 otobüs ve bir taksiyi durdurularak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan araç şoförleri A.E., Ö.S. ve E.K. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunda işlem başlatıldı.

Türkiye´ye İran üzerinden gelip, sınırdan kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar vererek illegal giriş yapan kaçaklar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-03 13:04:30



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