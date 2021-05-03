Osmaniye´de Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de polisin yaptığı uygulamada, 3 araçta Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, insan kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar vererek, sahte belgelerle ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yaptı. Ekipler, şüphe üzerine 2 otobüs ve bir taksiyi durdurularak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.
Gözaltına alınan araç şoförleri A.E., Ö.S. ve E.K. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunda işlem başlatıldı.
Türkiye´ye İran üzerinden gelip, sınırdan kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar vererek illegal giriş yapan kaçaklar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-03 13:04:30
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