Motosiklet hırsızı yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, park halindeki motosikleti çalan D.A., kamera kayıtlarının incelenip, kimliğinin belirlenmesinin ardından aynı gün polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 30 Nisan günü Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8010 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki motosikletinin yerinde olmadığını fark eden kişi, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin D.A olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu D.A., aynı gün çaldığı motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-03 13:20:34



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