Zamanında müdahale edilemedi, otomobil çarpan kedinin sağ bacağı kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zamanında müdahale edilemedi, otomobil çarpan kedinin sağ bacağı kesildi

DHA

Zamanında müdahale edilemedi, otomobil çarpan kedinin sağ bacağı kesildi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de trafik kazası sonucu yaralanan sokak kedisinin sağ ön bacağı, zamanında müdahale edilmediği için 'humerus' kemiğinden kesildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, zamanında müdahale edilmesi durumunda kedinin yaralı bacağının kurtarılabileceğini belirterek, "Lütfen bu canları böyle bir durumda gördüğümüzde görmezden gelmeyin, yardım edin" dedi.
Sumbas ilçesi Akdam köyünde oturan ev hanımı Mediha Kadıoğlu, yaralı sokak kedisini görünce duyarsız kalmayıp, tedavisi için arayış içerisine girdi. Kadıoğlu, 65 kilometre yol katederek, kediyi internetten ulaştığı Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Tedavi Merkezi'ne getirdi. Burada Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından müdahale edilen kedinin sağ ön bacağı, yaklaşık 1 saat süren başarılı operasyonla 'humerus' kemiğinden ampute edildi. Yaralı kedi, operasyondan yaklaşık 12 saat sonra ilk adımlarını attı.
'GÖRMEZDEN GELİNMİŞ'
Veteriner Hekim Ali Laçinbala, erken müdahale edilmesi durumunda kedinin bacağının kurtarılabileceğini belirterek, "Kedimizi bir araç ezmiş ve günlerce şifa aramış, derdini anlatmaya çalışmış haftalarca kimseyi bulamamış. Adeta görmezden gelinmiş. Erken gelse belki bacağı kurtulurdu. Lütfen bu canları görmezden gelmeyin. Geldiğinde patiyi enfeksiyon kaplamış, bir üst kol kemikleri ikna radius dışarıdaydı. İlgisizliğin sonucunda bacağını en üst seviyeden humerus kemiğinden kesmek, ampute etmek zorunda kaldım. Operasyon öncesi damar yolunu açarak düşkün ve bitkin haldeki kedimizi acil sıvı ve antibiyotik tedavisine aldık. Acıdan 3,5 saat şoka girdi. Hiç bir müdahalemize karşılık vermedi. 10 dikişle açmış olduğumuz deri bütünlüğü tekrar sağlandı. Şu anda durumu stabil. Umarım bundan sonraki yaşamında görmezden gelinmez" dedi.
TASARIM BECERİ MERKEZİ SAHİPLENDİ
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tasarım Beceri Merkezi sorumlusu Muammer Bulut, sosyal medyada bacağının bir tanesi kesilmiş olan kediyi görünce duyarsız kalmayıp sahiplenmek istediklerini belirterek, "Kedinizin durumunu gördük ve sahiplenmek için iletişime geçtik. HAYTAP'ın elektrikli mama ve hayvan transfer aracı ile kediyi getirdiler. Bundan sonra bizim ailemizin bir parçası, ona artık biz ev sahipliği yapacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-03 16:03:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı yakalandı
Osmaniye´de Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye´de Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen ...
90’lık çift korona virüsü yendi Osmaniye'de 92 yaşındaki Mahmut ve 90 yaşındaki Hüsne İslah çifti yakalandıkları korona virüsü yenerek sağlıklarına kavuştular
YEREL HABERLER 90’lık çift korona virüsü yendi Osmaniye'de 92 ...
Bisikletle demir sac ve hurda hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Bisikletle demir sac ve hurda hırsızlığı kamerada
25 yıldır Türkiye’de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı 3 çocuk annesi Ramona İkanç: "2 yıl oturum izni aldım. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçeceğim"
YEREL HABERLER 25 yıldır Türkiye’de kaçak yaşayan Rumen geline ...
Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu
YEREL HABERLER Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu ...
Başhekim Albayrak paylaştı, covid yoğun bakımda sıfır vaka
YEREL HABERLER Başhekim Albayrak paylaştı, covid yoğun bakımda sıfır ...
Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Batman Petrol Spor: 1
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Batman Petrol ...
Osmaniyespor FK - Batman Petrol Spor: 3-1
YEREL HABERLER Osmaniyespor FK - Batman Petrol Spor: 3-1
Hemzemin geçitte treni durduran makinist markete gidip alış veriş yaptı
YEREL HABERLER Hemzemin geçitte treni durduran makinist markete ...
Osmaniye'de yemekten zehirlenen 125 işçi, taburcu edildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de yemekten zehirlenen 125 işçi, taburcu ...