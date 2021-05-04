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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK’nın sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İHA

PKK’nın sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Eren8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Korkutlar Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Korucuları tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen “Eren8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu” devam ediyor. ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili gerekli adli tahkikat başlatıldı.

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