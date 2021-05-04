Ambulans helikopter koronavirüs hastası için havalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören polis memuru Üstün Altan (37), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesi'nde koronavirüs tedavisi gören Üstün Altan´ın durumu ağırlaştı. Bunun üzerine doktorlar, Altan´ın Adana'ya sevk edilmesine karar verdi. Altan için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 112 Hava Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Ambulansla helikopter pistine getirilen Altan, koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ambulansına alındı. Pistten havalanan helikopter, Altan´ı, tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. DHA-Sağlık Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-04 13:49:15



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