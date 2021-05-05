Osmaniye’de tam kapanmayla birlikte vaka sayıları düşüşe geçti “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, açık olan iş yerlerini denetledi

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandı. ‘Dinamik Denetim Modeli' kapsamında açık olan iş yerlerini denetlemek üzere sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın yayılmaması konusunda esnaflara uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında olan Osmaniye’de tam kapanmayla birlikte vaka sayıları düşüşe geçti. 1723 Nisan tarihleri arasında 100 binde 292,22 olarak açıklanan vaka sayısı son açıklanan insidans haritasında 139,64 olarak güncellendi. Tam kapanma sürecinde de korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği Osmaniye'de “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde Atatürk Caddesi boyunca denetim yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ile birlikte denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, bulaşın yayılmaması konusunda esnaflara uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara bayramlaşma programları yapmamaları konusunda çağrıda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, “Kapanma tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususunda kontrollerimizi yapıyor ve tedbirlere uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Eğer bir eksiklik varsa tespitlerimizi yapıyoruz. Osmaniye'de büyük oranda kurallara uyulduğunu görüyoruz. İyiye gidiyoruz ve bunu sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte çalışan kişi ve kurumların çok daha dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bu süreci böyle devam ettirir ve gerekli hassasiyeti gösterirsek inanıyorum ki yakın zamanda ilimizdeki vaka sayısını çok aşağılara çekeceğiz ve inşallah bitireceğiz. Ramazan Bayramına yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlarımızdan bayramlaşma programlarının yapılmamasını, bir araya gelinmemesini, bunun yerine bayramlaşmaların telefonla yapılmasını talep ediyorum. İnşallah bu süreç bittiğinde yapamadığımız bayramlaşma ziyaretlerimizi çok daha rahat yapabiliriz. Ama şu an önemli olan içinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmektir" diye konuştu.

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