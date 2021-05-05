Osmaniye'deki orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kamil ŞEKER/DÜZÇİ (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle geniş alana yayılmadan söndürülen orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Farsak köyü kırsalındaki akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle hızla büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın, birkaç saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. Havanın aydınlanması ve soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebenini belirlenmesi için inceleme başlatılacağı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2021-05-05 21:29:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.