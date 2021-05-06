Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çaldılar

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çalan F.K. ve M.A. yakalandı.

Orman İşletme Müdürlüğü´nün bahçesindeki tavus kuşu çalındı. Durumu fark eden personel, polise haber verdi. Gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, saha çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin F.K. ve M.A olduğunu tespit etti. İki şüpheli, evlerine düzenlenen baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde bulunan tavus kuşu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Gözaltına alınan F.K.ve M.A.´nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-06 10:05:43



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