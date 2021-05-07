Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı Mahmut Kıllı (38), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Esenevler Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Adana yönüne giden Z.N.Y. yönetimindeki 80 ABU 587 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Mahmut Kıllı´ya çarptı. Savurulup refüje düşen Mahmut Kıllı, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Mahmut Kıllı'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Z.N.Y. ise polis merkezine götürüldü.
Bu arada kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-07 10:45:13
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