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Otomobilin motor bölümüne giren kedi, cama bırakılan not ile kurtuldu

DHA

Otomobilin motor bölümüne giren kedi, cama bırakılan not ile kurtuldu


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de park halindeki otomobilin kaputunun içinden kedi sesi duyan İsmail Biçici, ön camına 'Kaputta kedi var' yazılı not bıraktı. Notu fark eden otomobilin sahibi Tarık Gedik, yavru kediyi itfaiye ve mahalleli il birlikte yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, doğaya bırakıldı.
Hacı Osmanlı Mahallesi'nde apartmanın bahçesinde park halindeki otomobilin kaputuna kedi girdi. Markete gitmek için evinden çıkan İsmail Biçici, otomobilin kaputundan gelen kedi sesi üzerine, otomobilin yanına gitti. Kediyi çıkaramayacağını anlayan Biçici, 'Kaputta kedi var' yazılı notu otomobilin ön camına bıraktı. Bir süre sonra aracının başına geldiğinde notu fark eden otomobil sahibi Tarık Gedik, ilk önce kendi imkanları ile kediyi çıkarmak istedi. Uzun süren uğraşın ardından başarılı olamayan Gedik, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
Bahçeye gelen itfaiye ekipleri, mahallelinin de desteğiyle yavru kediyi yaklaşık 1 saat süren çalışmayla bulunduğu yerden çıkarttı. Daha sonra park halindeki başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi, bulunduğu yerden çıkarılıp, yaşam alanına bırakıldı .
Gedik, "Kendi imkanlarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail ağabey de yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri ile arabadan kediyi çıkartmış olduk. Çok masraflı bir iş olmadan kedimizi kurtardık" diye konuştu.
'ZARAR GÖRMESİN DİYE NOT BIRAKTIM'
Kedinin zarar görmemesi için not bıraktığını anlatan İsmail Biçici, "Sabah markete giderken arabanın içinden ses geldiğini duydum. Arabayı hareket ettirirler bir sıkıntı olur diye bir kağıt parçasına not yazdım. Marketten döndüğümde itfaiye gelmiş kediyi çıkartmaya uğraşıyorlardı. Ben de yardımcı oldum hep beraber sağ salim çıkarttık yavruyu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-07 12:36:04

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