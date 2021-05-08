Çaldıkları bakır kabloları satarken suçüstü yakalandılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıkları bakır kabloları satarken suçüstü yakalandılar

İHA

Çaldıkları bakır kabloları satarken suçüstü yakalandılar

Osmaniye’de çaldıkları bakır kabloları satmak isteyen hırsızlık şüphelisi iki şahıs jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan iki hırsızlık şüphelisi şahıs kabloları satmak istedi. Daha önceden kabloların çalındığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri kabloları satmak isteyen Z.K. ve H.Z. isimli şahsıları suçüstü yakaladı. Şahıslar gözaltına alınırken çalınan kablolar ise sahibine teslim edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan Z.K. tutuklanırken H.Z. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin motor bölümüne giren kedi, cama bırakılan not ile kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobilin motor bölümüne giren kedi, cama bırakılan ...
Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" Osmaniye’de bir otomobilin kaputuna giren yavru kedi itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: ...
Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanma da engel olamadı
YEREL HABERLER Çocukların tehlikeli serinliğine tam kapanma da engel ...
Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çaldılar
YEREL HABERLER Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu ...
Manavdan muz çalan hırsızlar bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı
YEREL HABERLER Manavdan muz çalan hırsızlar bekçilerin dikkati ...
Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu çıktı Otomobilde bulunan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Polisten kaçan otomobilden uyuşturucu ...
Suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan motosiklet hırsızı tutuklandı
Tavus kuşu çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Tavus kuşu çalan hırsızlar yakalandı