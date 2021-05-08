Bisiklet ve ayakkabı çalan 2 kişi, kamera görüntülerinden yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de girdikleri apartmandan 2 bisiklet ve 4 çift ayakkabı çalan Ö.A. ve T.C. yakalandı.
Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerindeki bir apartmanda oturanlar, kendilerine ait 4 çift ayakkabı ile 2 bisikletin yerlerinde olmadığını fark edince polisi aradı. İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki şüphelinin Ö.A. ve T.C. olduğunu belirledi. Sabah saatlerinde, operasyonla evlerinde yakalanarak gözaltına alınan Ö.A. ve T.C. hakkında, `ikametten hırsızlık´ suçundan adli soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-08 14:08:23
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