Elektrikli bisikletten cep telefonu çalan şüpheli yakalandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, elektrikli bisikletin göğüs kısmındaki cep telefonunu çalan G.A., yakalandı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Mimar Sinan Mahallesi'nde park halindeki bir elektrikli bisikletin göğüs kısmındaki cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası kaydını izleyen polis, bisikletiyle gelip telefonu çalan şüphelinin G.A. olduğunu belirledi. G.A. yakalanıp gözaltına alındı.
G.A.´nın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-08 15:31:05
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