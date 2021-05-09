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Afgan kardeşleri polis Osmaniye'de kavuşturdu

DHA

Afgan kardeşleri polis Osmaniye'de kavuşturdu


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)AFGANİSTAN'da savaş nedeniyle yolları ayrılan İsmetullah (22) ile Abdulkedir (21) Devleti kardeşler, 5 yıl aradan sonra Osmaniye'de birbirlerine kavuştu. Duygusal anların yaşandığı görüşmede İsmetullah, kardeşi Abdulkedir Devleti´ye uzun süre sarılarak hasret giderdi.
Osmaniye´de polisin uygulama noktasında yakalanan İsmetullah Devleti, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Devleti ifadesinde, Afganistan´ın Mezar-ı Şerif kentinde kaldığını, anne babasının sağ, 4´ü erkek 7 kardeş olduklarını, evli ve eşinin de hamile olduğunu kaydetti. Türkiye´ye çalışmak üzere geldiğini ve kardeşi Abdulkedir Devleti´nin de Türkiye'de olduğunu düşündüğünü belirten İsmetullah Devleti, bulunması için yardım istedi. 
DUYGUSAL ANLAR
İsmetullah Devleti'nin verdiği bilgilerden yola çıkan polis, Afganistan uyruklu kardeşi Abdulkedir Devleti´nin Adana'da bir fabrikada işçi olarak çalıştığını, savaş mağduru olduğu için Adana İl Göç İdaresi tarafından, 'Uluslararası Koruma Statüsü' altında geçici kimlik belgesi verildiğini belirledi. 
Araçla bulunduğu yerden alınarak Osmaniye'ye getirilen Abdulkedir Devleti, 5 yıl aradan sonra ağabeyi İsmetullah Devleti ile birbirlerine kavuşturuldu. Devleti kardeşlerin uzun bir süre birbirlerine sarılarak hasret giderdiği anlar, çevredekilere duygusal anlar yaşattı.
YÜRÜYEREK GELMİŞ
Ülkesinden 3 ay önce ayrıldığını ve yaya olarak Van üzerinden Türkiye´ye kaçak yollarla giriş yaptığını söyleyen İsmetullah Devleti, "Yürüyerek Osmaniye´ye kadar geldim. Sonra polis ekipleri yakaladı. Ülkemdeki savaş nedeniyle buraya geldim. Burada sağ olsunlar yardımcı oldular. Kardeşimi 5 senedir hiç görmedim. Burada gördüm ve çok mutlu oldum. Herkesten Allah razı olsun" dedi.
'ÇOK MUTLUYUM'
Ağabeyi ile buluşturulan Abdulkedir Devleti ise, şöyle konuştu:
"Ağabeyimi uzun bir süredir görmüyordum. Emniyetten arandım ve ağabeyimin Osmaniye´de olduğu bilgisini aldım. Buraya geldim ve ağabeyimle karşılaştım. Çok mutluyum. Polislere, emniyete çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."
Osmaniye İl Göç İdaresi tarafından kardeşlerin beraber kalabilmeleri için 'Aile Birleşimi Belgesi' düzenlendiği, Adana İl Göç İdaresi'ne gönderilen göçmen ağabey İsmetullah Devleti'ye daha sonra kimlik belgesi düzenleneceği kaydedildi.DHA-Bölge Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2021-05-09 12:22:46

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