Osmaniye’de köpük tabak yüklü TIR’ın dorsesi seyir halindeyken alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken sürücünün çekiciyi dorseden ayırması olası can kaybının önüne geçti.

Olay, TarsusAdanaGaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ülgen idaresindeki köpük tabak yüklü 47 PY 515 plakalı TIR’ın dorsesi seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Dorseden çıkan dumanı fark eden sürücü Ülgen, TIR’ı hemen kenara çekti. Dorseyi çekiciden ayıran sürücü ardından durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda yanan dorseyi söndürdü. Soğutma çalışmalarının başladığı yangında dorse kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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