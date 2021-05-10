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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, köpük tabak yüklü TIR'ın alev alan dorsesi, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında E90 yolu, Osmaniye gişeleri yakınlarındaki bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Ü. yönetimindeki köpük tabak yüklü 47 PY 515 plakalı TIR'ın dorsesi henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden sürücü TIR'ı dorseden ayırıp, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundukları yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-10 01:36:47



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