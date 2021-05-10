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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de tam kapanma denetimi Araçlar tek tek kontrol edildi

İHA

Osmaniye’de tam kapanma denetimi Araçlar tek tek kontrol edildi

Kırmızı renkle “Çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Osmaniye’de tam kapanmayla birlikte denetimler hız kesmeden devam ediyor. Korona virüsle mücadele kapsamında kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup sürücülerin çalışma belgelerini kontrol etti.
Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında olan Osmaniye’de tam kapanmayla birlikte denetimler aralıksız sürüyor. Korona virüsle mücadele kapsamında tam kapanmanın ilk gününden itibaren sahada olan emniyet güçleri yaptığı denetimlerle kısıtlama kurallarını ihlal etmek isteyenlere göz açtırmıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri Musa Şahin Bulvarı başta olmak üzere kente giriş ve çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araçları tek tek durdurdu. Denetimlerde sürücülerin ve araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların çalışma belgeleri kontrol edildi.
Öte yandan, tam kapanmayla birlikte park, meydan, sokak ve caddelerin boş kaldığı Osmaniye’de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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