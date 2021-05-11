Barınakta hayvanların aç bırakıldığı iddiasıyla ilgili sorumlular görevden alındı

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyeye ait barınakta hayvanların aç bırakıldığı iddiasıyla ilgili sorumluların görevden alındığını ve haklarında soruşturma açılarak gereken cezai işlemin uygulanacağını bildirdi.

Osmaniye Belediyesi’ne ait hayvan barınağında hayvanların aç bırakıldığı iddiasıyla ilgili sosyal medyada çıkan haberler üzerine Belediye Başkanı Kadir Kara, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sorumluların görevden alındığını belirten Başkan Kara, barınaktaki tüm hayvanların da sağlık kontrollerinin yapıldığını söyledi. Kara, “Osmaniye Belediyesi Hayvan Barınağı ile ilgili sosyal medyada çıkan üzücü haberler üzerine, barınakta yapılan çalışmalar sonucunda can dostlarımıza layık olmayan bu ihmal ile ilgili belediyemiz harekete geçmiştir. Belediye ekiplerimizi ve görevli arkadaşlarımızı olay yerine sevk ettiğimizi, can dostlarımızın tamamının sağlık kontrollerinin yapıldığını ve sorumlular hakkında yasaların izin verdiği tüm cezai yaptırımların uygulanacağını kamuoyunun bilgisine sunarım. Soruşturmanın doğru sürdürülebilmesi için konu ile ilgili yetkililer görevden alınmış olup soruşturmanın sonucu hakkında tüm kamuoyu bilgilendirilecektir” ifadelerini kullandı.

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