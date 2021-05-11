Sitenin çocuk parkında yakalanan yılan, doğaya salındı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, bir sitenin çocuk parkına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı.

Fakıuşağı Mahallesi 45018 Sokak'taki bir sitenin çocuk parkında yılan gören vatandaşlar, durumu Osmaniye Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, oyun aletlerinin yanında buldukları yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, yakalayarak torbaya koydu. Yılan mahalleye uzak bir noktaya götürülerek, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Yılanın yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bazı vatandaşların ellerinde kürekle beklediği görüldü.

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-11 14:44:54



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