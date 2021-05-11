Evde mahsur kalan kedi için seferber oldular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de bir apartman dairesine girerek mahsur kalan sokak kedisi, polis ve itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kedi sesini duyup, mahsur kalmış olabileceğini düşünen vatandaşlar, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden ihbarda bulundu. İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kapısı kilitli evin sahibi F.D.´nin ikametinde olmadığını belirleyen ekipler, bölgeye itfaiyeyi de çağırdı. Yapılan görüşmede ev sahibinin kedi beslemediğini söylemesi üzerine itfaiye ekipleri, balkona ulaşamaya çalıştı. Fakat başarılı olamadılar. Ev sahibinin izni ile çilingirle kapı açıldı. Kurtarılan kedi veteriner hekim muayenesinden sonra mama ve su verilip yeniden sokağa bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-11 15:31:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.