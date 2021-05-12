Osmaniye’de kumar baskını: 8 kişiye toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası

Osmaniye’de bir kahvehanede kumar oynayan 8 kişiye Kabahatler Kanunu ile sosyal mesafe ve kısıtlama ihlalinden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstiklal Mahallesi’nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından kumar oynatıldığını doğrulayan ekipler operasyon için hazırlıklara başladı. Yapılan baskında 2 masada kumar oynayan 8 şahıs suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 8 şahsa Kabahatler Kanunu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 82 bin 660 lira idari para cezası kesilirken adres sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında delil niteliği taşıyan okey taşları ve ıstakalar ile 315 lira paraya el konuldu.

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