Elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de bir kişinin, alışveriş için gelip iş yerinin önüne bıraktığı elektrikli bisikleti çalındı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kurtuluş Mahallesi Şehit Hasan Kubat Sokak üzerinde meydana gelen olayda Ö.İ., alışveriş yapmak için geldiği iş yerinin önüne elektrikli bisikletini anahtarını üzerindeyken bıraktı. Bu sırada bir kişi, park halindeki bisiklete binerek bölgeden uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını gören Ö.İ., iş yerinden hızlıca dışarı çıktı ancak yetişemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, elektrikli bisikleti çalan şüphelilerin daha önceden çok sayıda kaydı bulunan İ.T. ile S.T. olduğunu belirledi. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheliler, kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-12 14:01:20



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