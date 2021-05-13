Pamuk adlı köpek emzirdiği yavru kediye annelik yapıyor

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki Sudenaz Çerçi'nin bulduğu yaralı yavru kediyi ‘Pamuk’ adlı köpek hem emzirmeye hem de annelik etmeye başladı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinden Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Dumlupınar Caddesi Demirciler Mahallesi’nde yaşayan dedesinin yanına bayram ziyaretine gelen 14 yaşındaki Sudenaz Çerçi, dedesi bahçeyi düzenlerken yardım etmek istedi. Bahçeyle uğraşırken yarılı bir yavru kedi bulan Sudenaz çevrede kedinin annesini aramaya başladı. Çabalarının sonuçsuz kalması üzerine Sudenaz yavru kediyi tedavi etmek için eve getirdi. Ayağından yaralanan yavru kediyi tedavi etmeye başlayan Sudenaz, ‘Pamuk’ adındaki köpeğinin kediye ilgi gösterdiğini gördü. Yavru kediyi sahiplenen Pamuk, bir süre sonra kediyi emzirmeye başladı. Gördükleri karşısında şaşıran Sudenaz, Pamuk’un şimdilerde yavru kediyi hem emzirdiğini hem de annelik yaptığını söyledi.

Pamuk’un kedileri hiç sevmediğini ancak yavru kediyi emzirmeye başladığını belirten Sudenaz Çerçi, “Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşıyorum. Düziçi’ne dedemlerin yanına bayram tatile geldik. Dedemin bahçesini düzenlerken anneleri olamayan yavru bir kedi buldum. Yaralıydı, ayağı falan kanıyordu. Bende sargı bezi aldırıp yaralarını sardım. Köpeğim Pamuk adında. Normalde kedileri asla sevmez hatta gördüğü zaman kovalar, saldırır yakalamaya çalışır. Ama bu kedinin yavru olduğunu anlayıp emzirmeye başladı. Bizde yavru kediye beslemeye başladık diye konuştu.

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