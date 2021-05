Araç çarpan sokak köpeğinin eğri kaynayan bacağı için operasyon

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de araç çarpması sonucu kırılan bacağı, 2 ay boyunca tedavi edilmeyince eğri şekilde kaynayan sokak köpeği, yapılan işlem sonrası sağlığına kavuştu. Veteriner hekim Ali Laçinbala, "Lütfen bu tip yaralı bir can gördüğünüzde duyarsız kalmayıp yardımına koşun" dedi.

Düziçi ilçesinde sağ arka bacağında açık yarası bulunan melez sokak köpeği, hayvanseverler tarafından bulunduğu yerden alınarak Osmaniye´deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne getirildi. Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen köpeğin bacağındaki kırığın yaklaşık 2 ay önce şekillenmeye başladığı ve eğri olarak kaynadığı belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin bacağının dışarıda kalan kemiği törpülendi, deri bütünlüğü için 25 dikiş atıldı. Kısa sürede sağlığına kavuşan köpek, artık rahat bir şekilde yürüyüp, koşmaya başladı.

'YARALI BİR CAN GÖRDÜĞÜNÜZDE YARDIMINA KOŞUN'

Üniversite öğrencisi hayvansever Elif Çelikdal, ilçede 'Düziçi Canları' adında gönüllü topluluklarının olduğunu ve sokak hayvanları için çalıştıklarını belirterek, "Köpeğimizi bulan 'Osman' isimli vatandaş, sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle iletişime geçti. Tedavisini Düziçi´nde karşılayamadığımız için Osmaniye´deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne getirdik. Köpeğimizin çekilen röntgeninde kırılan kemiğin eğri kaynadığını gördük. Lütfen bu tip yaralı bir can gördüğünüzde duyarsız kalmayıp, yardımına koşun. Geciken tedaviler ölümcül veya geri dönülemez bir hal alabiliyor" dedi.

'TEDAVİ EDİLMEDİĞİ İÇİN KIRIK KEMİK EĞRİ KAYNAMIŞ'

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala da, şöyle konuştu:

"Sağ arka bacağında 'tibia' yani kaval kemiğinde bir kırık şekillenmiş. Muhtemelen üzerinden 2 ay gibi bir süre geçmiş. Tedavi edilmediğinden kemik eğri bir şekilde kaynamış ve dışarıda açık yara olacak şekilde yaşamaya çalışıyor. Kemiğin dışarıda kalan kısmını törpüledik ve deri bütünlüğü 25 dikişle sağladık. Sağlık durumu iyi stabil durumda. İlçelerimizde de hayvansever gençleri görmek bizleri mutlu ediyor, umutlandırıyor." DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

