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Osmaniye’de ‘tam kapanma’ sessizliği Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Osmaniye’de sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü

İHA

Osmaniye’de ‘tam kapanma’ sessizliği Ramazan Bayramı’nın 3. gününde Osmaniye’de sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü

Ramazan Bayramı’nın 3. gününde tam kapanma nedeniyle Osmaniye’nin park, cadde ve sokaklarında sessizlik hakim olurken polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de Ramazan Bayramı’nın 3. gününde de sessizlik hâkim oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Osmaniye’de park, meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddelerinde ise sadece kısıtlamadan muaf olan belediye personelleri ile işletmelerin açık olduğu görüldü.
Öte yandan, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri Musa Şahin Bulvarı başta olmak üzere kente giriş ve çıkışlarda kurulan uygulama noktalarında araçları tek tek durdurdu. Denetimlerde sürücülerin ve araçlarda yolcu olarak bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesiz kısıtlamayı ihlal eden bazı sürücü ve vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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