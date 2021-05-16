İki minibüste balık istifi taşınan 66 kaçak göçmen yakalandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de polisin durdurduğu her biri 18 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 66 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüleri S.T. (26) ile İ.A. (40), tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün E-90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. 18 yolcu kapasiteli minibüslerden üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 66 göçmen indirildi. 8'i Pakistan, 58'i Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan göçmenlerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske dağıtıldı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, onları Diyarbakır'dan getirdikleri tespit edilen minibüs sürücüleri S.T. ile İ.A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T. ile İ.A., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-16 12:37:02



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