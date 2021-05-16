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Osmaniye’de Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı 18 yaşındaki genç maganda kurşunu ile ağır yaralandı

İHA

Osmaniye’de Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı 18 yaşındaki genç maganda kurşunu ile ağır yaralandı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamasında kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun isabet etmesi sonucu 18 yaşındaki lise öğrencisi genç ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Süper Ligde Beşiktaş’ın şampiyon olmasının ardından, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Bahçe ilçesinde şampiyonluk kutlaması yapmak isteyenler otomobillerle konvoy oluşturdu. Silahların da ateşlendiği kutlamalarda Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 18 yaşındaki Kağan Keleş isimli genç birden kanlar içerisinde kalarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gencin göğüs bölgesine kurşun isabet ettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Kağan Keleş, önce ambulansla Bahçe Devlet hastanesine ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlatırken ağır yaralı gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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