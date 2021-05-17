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Vali Yılmaz: "Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olmalı" “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, kademeli normalleşmenin ilk gününde hal esnafını ziyaret etti

İHA

Vali Yılmaz: "Sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını mutlaka olmalı" “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, kademeli normalleşmenin ilk gününde hal esnafını ziyaret etti

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli’ iller arasında gösterilen Osmaniye’de, son açıklanan tabloyla birlikte vaka sayıları düştü. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında hal esnafını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelede aşının önemli olduğunu hatırlatarak, sırası gelen bütün vatandaşların aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs kırmızı renkle ‘Çok yüksek riskli' iller arasında olan Osmaniye’de vaka sayıları düşüyor. 2430 Nisan tarihleri arasında 100 binde 139,64 olarak açıklanan vaka sayısı son açıklanan tabloda 79,12 olarak güncellendi. 17 gün süren tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmenin başladığı ilk gününde korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği Osmaniye'de “Dinamik Denetim Modeli” çerçevesinde sebze ve meyve toptancı halinde denetim yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ve Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Odası Başkanı Murat Yalçın ile birlikte denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak tedbirlere uyan hal esnafına teşekkür etti.
Sırası gelen bütün vatandaşları aşılarını olamaya davet eden Vali Erdinç Yılmaz, “Denetimlerimizi ve kontrol faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de hal esnafımızı ziyaret ettik. Hal esnafının gerekli hassasiyeti gösterdiği ve tedbirlere hassasiyetle uyduklarını gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak çok iyi durumdayız. Mücadelede çok iyi gidiyoruz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Tedbirlere uyma konusunda asla taviz vermemeliyiz. İnşallah bu şekilde devam edersek kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alacağız. Osmaniyeli hemşehrilerime bir hususu hatırlatmak istiyorum. Korona virüsle mücadelede aşı olmak çok önemlidir. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka olmaları gerekiyor. Korona virüsü yenebilmemiz için önce tedbirlere uyacağız ve aşılarımızı da olacağız ki sonuçlarını en iyi şekilde alalım” diye konuştu

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