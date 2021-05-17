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Osmaniye’de otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

İHA

Osmaniye’de otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 2 yaralı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi yeni mezarlık kavşağında meydana geldi. Ahmet Yigen idaresindeki 80 DF 654 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Araç sürücüsü Ahmet Yigen ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Hayriye Yigen çarpmanın şiddetiyle yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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