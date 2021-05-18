9 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli, hırsızlık yaparken yakalandı

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA), OSMANİYE´de 12 günde 9 ayrı hırsızlık olayına karışan E.A. (41), hırsızlık yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Nisan10 Mayıs tarihleri arasında Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen 9 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 100´ün üzerinde kamera görüntülerinden hırsızlık olayının şüphelisinin E.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, 1 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 6 akü, radyatörler, kapı kolları, sinyal farları gibi araç parçası malzemeleri çalan şüpheliyi takibe aldı. Polis ekipleri, yeni bir hırsızlık olayına karıştığı sırada E.A.´yı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2021-05-18 13:32:33



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