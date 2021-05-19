Düz kontak yapıp çalıştırdığı elektrikli bisikleti çalmaktan vazgeçti Osmaniye’de elektrikli bisikleti çalmak isteyen, bir motosikleti ise çalan zanlı önce kameraya, ardından polise yakalandı

Osmaniye’de bir binanın otoparkında park halindeki elektrikli bisikleti düz kontak yapıp çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi, otoparkın kapısının kapandığını görünce bisikleti çalmaktan vazgeçti. Bir motosikleti çalan zanlı önce kameraya, ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yediocak Mahallesi Şehit Piyade Çavuş Savaş Gürlek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir binanın otoparkına giren zanlı, buradaki elektrikli bisikleti çalmak istedi. Ancak sesleri duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde otoparka gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde bir şahsın park halindeki elektrikli bisikleti düz kontak yapıp çalıştırdıktan sonra otoparkın kapısının kapandığını, bunun üzerine şahsın bisikleti tekrar park ettiği belirlendi. Şüphelinin daha önceden çok sayıda kaydı olan 17 yaşındaki Ö.M.Ö. olduğunu belirleyen ekipler, yapılan fiziki takibin ardından şahsı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, aynı şahsın Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir evin bahçesinden keşif yaptıktan sonra park halindeki motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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