Osmaniye Belediyesi bayrak dağıttı

Osmaniye Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. "Kutlu emaneti daima yükseltecek geleceğimizin teminatı gençlerimize güvenimiz tamdır” diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Türk milletinin şanlı tarihinde en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza Türk bayrağı dağıtımı yapıldı. Bayram coşkusuna coşku katmak için ay yıldızlı bayrağımızı hediye ediyoruz. Bu vesile ile tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın, özellikle de sevgili gençlerimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.