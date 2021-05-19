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Osmaniye’de orman yangını

İHA

Osmaniye’de orman yangını

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yeşilköy Suatalan mevkiinde ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangını karadan ve havadan söndürmeye çalışmaları devam ediyor.

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