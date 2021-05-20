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Osmaniye’de korona virüs denetimleri “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, semt pazarında korona virüs denetimlerine katıldı

İHA

Osmaniye’de korona virüs denetimleri “Dinamik Denetim Modeli” kapsamında sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, semt pazarında korona virüs denetimlerine katıldı

Sağlık Bakanlığı’nca haftalık olarak açıklanan korona virüs tablosunda en düşük vaka sayısı ile 4. sırada insidans haritasında yerini alan Osmaniye’de korona virüs denetimleri devam ediyor. Semt pazarındaki denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, vaka sayısında Osmaniye’nin çok iyi durumda olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son hafta korona virüs tablosunda 100 binde 35, 91 oranla insidans haritasında kırmızı renkten sarı renge dönen Osmaniye’de vaka sayıları düşüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Pazarcılar Dernek Başkanı İsmail Görgülü ile birlikte kapalı semt pazarında denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara kurallara sıkı sıkıya uyulması gerektiğini hatırlattı.
Son açıklanan vaka sayısında Osmaniye’nin 4. sırada yer aldığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, “Semt pazarı denetimindeyiz. Vatandaşların kurallara uyması ve hassasiyet göstermelerinden dolayı hepsine çok teşekkür ediyorum. Osmaniye olarak çok iyi durumdayız. İnşallah bunu hep birlikte sürdürmeliyiz. Vaka sayısında 4. sıradayız 1. sıraya gelmek için mücadele veriyoruz. İnanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte bunu da başaracağız. Hep beraber kurallara daha sıkı uyalım. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın da aşı olmaları gerektiği mücadelede tedbir ve aşının önemli olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

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