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Karavana çevirdikleri otomobilde metrelik Adana kebabı keyfi yaptılar Osmaniye’de 17 günlük kapanma sürecinde Youtube Fenomeni Muhammed Emen, ikiye böldüğü otomobilinden karavan yaptı

İHA

Karavana çevirdikleri otomobilde metrelik Adana kebabı keyfi yaptılar Osmaniye’de 17 günlük kapanma sürecinde Youtube Fenomeni Muhammed Emen, ikiye böldüğü otomobilinden karavan yaptı

Osmaniye’de 17 günlük kapanma sürecinde çizdiği projeyi hayata geçirmek isteyen Youtube Fenomeni Muhammed Emen, ekip arkadaşlarıyla birlikte ikiye böldüğü otomobilinden 2 bin 500 lira maliyetle karavan yaptı. Hayal ettiği projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan Emen, ekip arkadaşlarıyla beraber tasarladığı karavanda metrelik Adana kebabı keyfi yaptı.
Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 17 günlük tam kapanma sürecinde Youtube Fenomeni Muhammed Emen, hayal ettiği projeyi gerçekleştirmek istedi. Kapanma sürecinde ekip arkadaşlarıyla tasarladığı projeyi hayata geçirmek isteyen Emen, zorla bir mücadelenin içerisine girdi. Kendisine ait otomobilini ikiye bölerek profillerle güçlendirdiği Toros marka aracının orta kısmına tek oda şeklinde karavan tasarlayan Emen, aracını benzersiz bir hale getirdi. Yüksek fiyatlara satılan karavanlara eşdeğer bir karavan yapmaya çalışan Emen, ekip arkadaşlarının da desteği ile 2 bin 500 liraya karavanını mal etti. İçerisine televizyon ve loca köşesi de yerleştirdiği karavanıyla ilk yolculuğuna çıkan Emen, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğuyla ekip arkadaşlarıyla beraber karavanın içerisinde mangal keyfi yaptı. Adana’dan misafir ettiği arkadaşı Uğur Aydın’ın yaptığı metrelik Adana kebabı ile mutluluklarını taçlandıran Muhammed Emen ve ekip arkadaşları doyasıya eğlendi.
Hayal ettiği projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Muhammed Emen, “17 günlük kapanmanın ardından ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte Toros marka aracımızı karavana çevirmeye karar verdik. Yüksek maliyetli bir karavan alacağımıza aracımızı biz neden karavana çevirmeyelim dedik. Amacımız da karavanımızı 2 bin 500 TL’ye maliyet etmekti. Çalıştık çabaladık bu 17 günlük kapanmanın ardından birçok proje üretip aracımızı 2 bin 500 liraya mal edip karavan yaptık. Karavanımız içerisinde televizyonu, kokpiti locası olmak üzere her şeyi kurduk. Set sistemine kadar her şeyini yaptık. Çok mutluyuz. Geldik kebabımızı yapıyoruz. Eğleniyoruz” diye konuştu.
Adana’dan arkadaşı Muhammed Emen’e destek olmak için geldiğini söyleyen Uğur Aydın, “Adana’dan geliyorum. Kardeşimiz 17 günlük kapanma sürecinde kendi arabasını ikiye bölerek güzel bir karavan oluşturmuş. Çok düşük maliyetle de yapmış. Kardeşim beni aradı destek olsun diye geldim. Kebabımızı Adana’ya özgü neyimiz var neyimiz yoksa burada sunacağız. İnşallah keyifle hep beraber yeriz” dedi.

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