Op. Dr. Ömer Aşkıner: "Ultrasonik rinoplastiyle şişlik ve morluk minimuma iniyor"

Burun estetiği operasyonu geçirmek isteyen hastaların en büyük korkularının operasyon sonrası iyileşme sürecinde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirten Op.Dr. Ömer Aşkıner; ultrasonik rinoplastinin hastaların endişelerini minimuma indirdiğini söyledi.

Burun estetiği ameliyatları sırasında son yıllarda kullanılmaya başlanan ve üç boyutlu ses dalgaları aracılığı ile kemik şekillendirme işlemlerinin yapıldığı yönteme “ultrasonik rinoplasti” denildiğini kaydeden Op. Dr. Aşkıner, bu yöntem sırasında burun kemikleri kontrollü ve hassas bir şekilde kesildiği için ameliyat sonrası hastaların konforu artarken iyileşme sürelerinin de kısaldığını anlattı. Ultrasonik rinoplastide kemikler kırılmadığı ve milimetrik bir şekilde kesildiği için bölgedeki dokularda ve damarlarda hasar meydana gelmediğini belirten Dr. Aşkıner, ses dalgalarının kemikleri şekillendirmek için kullanıldığı bu yöntem sonrası hastaların yüzlerinde neredeyse hiç morluk ya da şişlik oluşumu gözlenmediğine dikkat çekti.

Cerraha burun kemiğinde çok hassas bir şekilde işlem yapma imkanı tanıyan, hastaların ameliyat sonrası konforunu da arttıran ultrasonik rinoplastinin güvenli ve etkili bir cerrahi yöntem olduğunu vurgulayan Dr. Aşkıner, “İlk olarak beyin ve ortopedi cerrahisinde kullanılmaya başlayan bu yöntem, ameliyat sonrası doğal bir görünüme kavuşulması açısından da avantajlıdır. Yumuşak doku hasarını önleyerek kemikler üzerinde detaylı çalışma olanağı sunan ultrasonik rinoplasti, hem burun içerisindeki radikal değişikliklerde, hem de minimal düzeltmelerde etkili bir şekilde kullanılabilir. Ultrasonik rinoplastide ameliyat sürecinde bir değişiklik yoktur, hastaya yine anestezi verilir ve standart işlemler aynı şekilde gerçekleştirilir. Tek fark; kemik şekillendirme işlemi sırasında daha kontrollü ve etkili bir metodun kullanılmasıdır. Ancak bu farklılık sebebiyle ultrasonik rinoplasti, klasik rinoplastiye oranla birçok avantaja sahip olmaktadır” dedi.



Ultrasonik Rinoplastinin avantajları

Op.Dr. Ömer Aşkıner, ultrasonik rinoplastinin avantajları hakkında şu bilgileri verdi;

“Kemiklerin kırılmadan milimetrik olarak şekillendirildiği; böylece en küçük değişimlerin bile başarı ile gerçekleştirildiği ultrasonik rinoplasti cerrahisinin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

Klasik cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilen burun estetiği operasyonları sonrası görülen şişlikler ve morluklar en aza indirilir.

Kemik şekillendirmeleri milimetrik olarak gerçekleştirilebildiği için operasyon planlandığı şekle uygun olarak sürdürülebilir. Yüz analizi sonrasında planlanan buruna en yakın sonuçlar elde edilebilir.

Hassas bir kesme işlemi yapıldığı için burun içindeki kemikler şekillendirilirken çevre dokuya zarar verilmez. Bunun sonucunda ise hasta günlük hayatına çok daha kısa bir süre içerisinde dönebilir.

Hastaların iyileşme dönemindeki konforları artar ve post operatif dönemdeki ağrıları azalır.

Cerrah kemikleri istediği tarzda şekillendirebildiği için en doğal sonuçlar alınabilir.

Burun kemikleri çok ince olan hastalarda dahi güvenle kullanılabilir ve beklenmedik kemik kırıklarının oluşması engellenebilir.

Uygulaması kolaydır ancak uzmanlık ister. Doktorun cihazın kullanımı konusunda deneyimli olması önemlidir.

Sonuç olarak; tıbbi teknolojilerin ilerlemesi ve ultrasonik rinoplastinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte hem hastaların hem de cerrahların konforları artmıştır. Ameliyat sonrası hastaların yaşadıkları sıkıntıları en aza indiren ve cerrahlara kontrollü bir şekilde burun şekillendirme olanağı sunan ultrasonik rinoplasti; burun estetiği operasyonlarının vazgeçilmezi olarak kabul edilebilir.”

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