5. kattan havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti Genç adamın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Osmaniye’de su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıktığı sırada asansörün arkasında bulunan havalandırma boşluğuna düşen genç hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, genç adamın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi üzerinde bulunan Palmiye Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 1 çocuk babası Mesut Iklıkçı (31) sabah saatlerinde su kaçıran güneş enerjisini tamir etmek için çatıya çıkmak istedi. Asansörün arka kısmında bulunan havalandırma boşluğunu kapatan mermerin kırılması sonucu genç adam 5. kattan aşağıya düştü. Gürültü sesini duyan apartman sakinleri şahsın havalandırma boşluğuna düştüğünü gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mesut Iklıkçı’nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mesut Iklıkçı’nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti. Sinir krizi geçiren bazı yakınları ise kontrol amaçlı olay yerinde bulundurulan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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